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«معلومات الوزراء»: توقعات بنمو الطلب العالمي على النفط خلال 2024

كتب:

بسمة عبدالستار
11:39 ص | الثلاثاء 28 مايو 2024
النفط- صورة أرشيفية

النفط- صورة أرشيفية

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، أن منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) توقعت في تقريرها لشهر مايو 2024 حول سوق النفط، نمو الطلب العالمي على النفط خلال عامي 2024 و2025 بنحو2.25 و1.85 مليون برميل يوميًّا، على التوالي، أي دون تغيير إلى حد كبير عن تقييم شهر أبريل 2024.

وأضاف المركز، أن المنظمة أوضحت أن الطلب على النفط خلال عام 2024، سيكون بقيادة الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والتي تساهم بنحو 2.0 مليون برميل يوميًا من إجمالي نمو الطلب خلال هذا العام، وبالمثل يتوقع أن تساهم بمقدار 1.7 مليون برميل يوميًا من إجمالي نمو الطلب في عام 2025.

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بقلم بسمة عبدالستار