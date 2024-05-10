النفط يرتفع ويتجه لمكاسب أسبوعية.. وخبير يتوقع طفرة في السعر خلال الصيف

سجلت أسعار النفط ارتفاعا في تعاملات اليوم الجمعة، مدعومة بمؤشرات تحسن الاقتصاد الصيني، في ظل عدم التوصل لاتفاق يقضي بوقف القتال في غزة، إذ كشفت البيانات الاقتصادية، أمس، استئناف صادرات وواردات الصين خلال النمو في شهر أبريل، بعد فترة من الانكماش خلال شهر مارس، خاصة مع تحسن الطلب داخليا وخارجيا.

قوة الطلب الصينية تدعم سوق النفط

وذكرت «إيه إن زد» للأبحاث، خلال مذكرة، بأن العلامات المستمرة خلال قوة الطلب من قبل الصين، من شأنها جعل سوق السلع الأولية تحظى بدعم متواصل، إذ صرحت رئيسة الفيدرالي بسان فرانسيسكو في كاليفورنيا ماري دالي، أن هناك قدرا كبيرا من الضبابية في أمريكا باتجاه التضخم الأشهر المقبلة.

ارتفاع أسعار النفط بسبب نقص إمدادات الكهرباء

يقول الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة بالجامعة الأمريكية، إن آخر تقرير لوكالة الطاقة العالمية، أكد أن نسبة الطلب على النفط تصل إلى 104 ملايين برميل، لافتا إلى أنه وطبقا للالتزام الأخير من قبل منظمتي الأوبك والأوبك +، برقم 188 في الربع الأول للعام الجاري، جرى خفض إنتاجية الدول للنفط بمعدل وصل لـ2.2 مليون برميل.

ويتوقع القليوبي، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن ارتفاع أسعار النفط في الصيف المقبل، بالتزامن مع نقص إمدادات الكهرباء بالدول الأوروبية، وأن الدول الإفريقية حتى الآن لديها فقر شديد في مستوى الكهرباء يصل إلى 40% في كثير من الدول الإفريقية، وهي الدول المنوط بها السعي وراء زيادة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والذهاب لشراء النفط من الدول القريبة.

وخلال التداولات، فقد ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.6% إلى 84.39 دولار للبرميل، كما صعدت عقود الخام الأمريكي بنسبة 0.7% مسجلة 79.82 دولار للبرميل، حيث كان سعر النفط قد ارتفع لأعلى مستوى خلال أسبوع، بفضل بيانات أظهرت زيادة واردات النفط الخام في الصين خلال شهر أبريل، بحسب «CNBC».