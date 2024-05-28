«تعليم القاهرة»: بدء تسليم بطاقات أرقام جلوس امتحانات الثانوية العامة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، عن بدء تسليم بطاقات أرقام جلوس امتحانات الثانوية العامة للطلاب بالمدارس اليوم، استعدادا لامتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024.

أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2024

وأشارت المديرية في بيان لها، إلى إتاحة البيانات الأساسية لطلاب الثانوية العامة 2024 «رقم الجلوس- واللجنة التي سيؤدي بها الامتحان – والمواد الدراسية التي سيؤدي بها الطالب الامتحان).

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط أرقام جلوس امتحانات الثانوية العامة 2024، وذلك عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم عبر هذا الرابط، ويمكن الاستعلام باتباع الآتي:

- الدخول علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

- مركز معلومات وزارة التعليم.

- الضغط علي أرقام جلوس ومقار اللجان الامتحانية.

- تسجيل الدخول.

- إدخال البريد الموحد للطالب.

- إذا لم يكن لديك بريد موحد، ويمكنك الحصول عليه من خلال رابط انشاء البريد الإلكتروني المدرسي.

- الحصول على رقم الجلوس واللجان الامتحانية.