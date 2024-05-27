«التعليم» تعلن فوز 4 طلاب في مسابقة تحدي القراءة العربي

تأهل 4 طلاب للمرحلة النهائية في مسابقة تحدي القراءة العربي على مستوى، وهم أحمد حنفي من مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بكفر الشيخ، وسلمى حازم محمد من مدرسة المٌتفوقات في العلوم والتكنولوجيا، وهٌنا مصطفى خلاف، ومحمد عادل محمد عويضة، بالصف الثالث الابتدائي، على أن يتم اختيار أحدهم للمشاركة في المُسابقة بالإمارات.

مسابقة تحدى القراءة

وقالت الدكتورة إيمان حسن، رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن هناك إنجازات كبيرة لمُسابقة تحدي القراءة العربي خلال 8 سنوات، فقرأت 50 كتابا هو دافع كبير لحب القراءة، حيث إن القراءة هي الطريق نحو التقدم، وهناك اهتماما حقيقيا لاكتشاف المواهب والنشء، قائلة: «تحدي القراءة العربي حلم كبير، أطلقته الإمارات، ومدعوم من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني».

ويشهد الحفل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وصالح السعدي نائب سفير دولة الإمارات بجمهورية مصر العربية، والدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم.