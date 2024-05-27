وزير التعليم: مشاركة 16 مليون طالب بمسابقة تحدي القراءة يدعو للفخر

قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن مسابقة تحدي القراءة العربي من أكبر المسابقات التي تُشارك فيها الوزارة للعمل على تعزيز الحس الوطني وقُبول الآخر، وتكوين جيل من المُبدعين، مُوجها رسالة للطلاب، بأنه يشعر بالسعادة عند التحدث إليهم، لافتا إلى أن عدد المشاركين في المسابقة، بلغ 16 مليون وهو أمر يدعوا إلى الفخر.

يحقق رؤية مصر

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مٌشاركة 16 مليون طالب في الدورة الثامنة من مسابقة تحدي القراءة العربي يٌحقق رؤية مصر 2023، مٌشيرا إلى أن ما يحدث الآن هو ضمن استراتيجية الوزارة 2024 _2029 ومنها بناء الإنسان.

الوزارة حريصة على متعة التعلم

وقال «حجازي»، في كلمته خلال الحفل الختامي لإعلان أسماء الفائزين في الدورة الثامنة من تحدي القراءة العربي اليوم، إن الوزارة حريصة على تحقيق مٌتعة التعلم من خلال الأنشطة الطلابية التي تدعم التعلم وليس الحصص الدراسية والدرجات، لأن ما يُحققه نشاطا يعجز عنه مقرر دراسي لأن نواتج التعلم ستكون عالية جدا.

وشدد على الشراكة الكبيرة بين مصر والإمارات والعلاقات المتينة بين البلدين فهي علاقات تعد نموذجا وتاريخية.

تتويج أبطال الدورة الثامنة

من جانبه قال صالح السعدي نائب سفير دولة الإمارات بالقاهرة، إن الاحتفالية أتت بمناسبة تتويج أبطال الدورة الثامنة من مسابقة تحدي القراءة العربي، وكانت مصر وستبقي الثقل الحضاري والثقافي للوطن العربي.

وأضاف صالح السعدي أن الارتقاء بشأن المعرفة والثقافة يهدف لتعزيز مكانة اللغة العربية، لافتا إلى أن المبادرة نجحت في استقطاب ملايين الطلاب، والإمارات ستعمل على تعزيز أهمية القراءة لدى الطلاب وتعزيز مكانة اللغة العربية وتعزيز قيم الانفتاح الحضاري والتواصل مع الثقافات المختلفة.