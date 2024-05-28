«المحكمة العربية» تكرّم هالة السعيد لجهودها في دعم المنظمات التحكيمية

كرّمت المحكمة العربية للتحكيم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لجهودها في دعم المحكمة وتمكينها من أداء عملها وتوصيل رسالتها.

رسالة دعم وتقدير من المحكمة العربية للتحكيم

وسلم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ درع المحكمة العربية للدكتورة هالة السعيد، متوجها لها بالشكر لجهدها في دعم رسالة محكمة التحكيم العربية ومساندتها للمحكمة في تخصيص مقر يليق بدور المحكمة ورسالتها وهو دور وطني مشرف يعكس حرص الحكومة المصرية على دعم المنظمات العربية ومساندة المؤسسات الفاعلة في خدمة التنمية وتحسين التعاون العربي.

من جانبها تقدمت الدكتورة هالة السعيد بخالص الشكر للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق وأعضاء مجلس أمناء المحكمة العربية، وأشادت بالدور الفاعل للمحكمة ورسالتها النبيلة والقامات الرفيعة التي تشكل مجلس الأمناء واللجان المختلفة وأكدت على اعتزازها بالتكريم.