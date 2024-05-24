وزيرا التخطيط والتموين يتفقدان مصنعا للسكر في الشرقية

أجرت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحافظ مصر لدى البنك الإسلامي للتنمية، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية والمهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص والرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، جولة تفقدية لمصنع الشركة الشرقية للسكر «النوران» في مدينة الصالحي بحضور الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية والدكتور شهاب مرزبان، رئيس مجلس إدارة الشركة وممثلي الإدارة التنفيذية بالشركة.

وأشارت إلى أن قصة نجاح شركة الشرقية للسكر تجسد نموذجًا فريدًا للشراكة الاستثمارية والتنموية التي تجمع القطاعين الحكومي والخاص والبنوك المصرية ومؤسسات التمويل العربية والدولية متمثلة في الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص إحدى مؤسسات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، خاصة أنّ الشركة تعمل في أحد أهم القطاعات الواعدة والاستراتيجية للصناعة وهي صناعة السكر، موضحة أن الشركة تساهم بدورها في الوفاء باحتياجات السوق المحلية وزيادة الصادرات الخام.

المشروع يقدر بأكثر من 6 مليارات جنيه

من جهته، قال المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، إن المشروع يقدر حجمه بأكثر من 6 مليارات جنيه، مما يجعله أحد أكبر المشروعات التنموية لدى المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، إذ تسبب في خلق أكثر من 700 فرصة عمل مباشرة والمساهمة في دعم 30 ألف مزارع ومزارعة، كما وصلت قيمة الصادرات إلى أكثر من 60 مليون دولار أمريكي.

وفيما يتعلق بالمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، أشار «سنبل» إلى أن المؤسسة فتحت اعتمادات لكمية 500 ألف طن من السكر بإجمالي مبلغ 279.1 مليون دولار أمريكي وذلك لتغطية جزء من احتياجات السوق المصرية من السكر خلال الفترة من مايو وحتى أغسطس 2024

الشركة تنتج 250 ألف طن سكر أبيض سنويا

وأكد الدكتور شهاب مرزبان، رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية للسكر، أن الشركة تنتج 250 ألف طن سكر أبيض سنويا من بنجر السكر وتكرير السكر الخام و100 ألف طن علف حيواني و100 ألف طن مولاس، ويتم تصدير العلف والمولاس إلى الخارج مما يساهم في تعظيم الصادرات المصرية وتوفير العملة الصعبة لدعم الاقتصاد المصري.