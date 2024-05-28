«خارجية النواب»: رؤية مصر بشأن القضية الفلسطينية عادلة وتستهدف السلام

قال محمد عزت القاضي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب إنَّ رؤية مصر بشأن القضية الفلسطينية راسخة وتستهدف إقامة السلام الشامل لجميع دول المنطقة، وتتمثل هذه الرؤية في حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقل عبر حدود 4 يونيو 1967 وتكون عاصمتها القدس الشرقية.

دور مصر تجاه القضية الفلسطينية

وأكّد «القاضي» أنَّ الدولة المصرية لها أجندة خاصة إزاء القضية الفلسطينية وتنحاز هذه الأجندة إلى دعم الشعب الفلسطيني، مع رفض أي مزايدات من قريب أو بعيد عن دور الدولة المصرية، مستنكرًا استمرار مجازر قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين العُزل في قطاع غزة، وآخرها استهداف خيام النازحين الفلسطينيين بالقرب من مخازن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.

القانون الدولي

وأشار إلى أنَّ دولة الاحتلال ضربت بالقانون الدولي والإنساني عرض الحائط في ظل عجز دولي غير قادر علي وقف هذه الجرائم التي أقل ما توصف به أنها جرائم ضد الإنسانية، تستوجب المحاسبة الدولية، ومحاكمة المسؤولين عنها داخل إسرائيل باعتبارها جرائم حرب.