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«خارجية النواب»: رؤية مصر بشأن القضية الفلسطينية عادلة وتستهدف السلام

كتب:

محمد أباظة
12:33 م | الثلاثاء 28 مايو 2024
النائب محمد عزت القاضي

النائب محمد عزت القاضي

قال محمد عزت القاضي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب إنَّ رؤية مصر بشأن القضية الفلسطينية راسخة وتستهدف إقامة السلام الشامل لجميع دول المنطقة، وتتمثل هذه الرؤية في حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقل عبر حدود 4 يونيو 1967 وتكون عاصمتها القدس الشرقية.

دور مصر تجاه القضية الفلسطينية

وأكّد «القاضي» أنَّ الدولة المصرية لها أجندة خاصة إزاء القضية الفلسطينية وتنحاز هذه الأجندة إلى دعم الشعب الفلسطيني، مع رفض أي مزايدات من قريب أو بعيد عن دور الدولة المصرية، مستنكرًا استمرار مجازر قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين العُزل في قطاع غزة، وآخرها استهداف خيام النازحين الفلسطينيين بالقرب من مخازن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.

القانون الدولي

وأشار إلى أنَّ دولة الاحتلال ضربت بالقانون الدولي والإنساني عرض الحائط في ظل عجز دولي غير قادر علي وقف هذه الجرائم التي أقل ما توصف به أنها جرائم ضد الإنسانية، تستوجب المحاسبة الدولية، ومحاكمة المسؤولين عنها داخل إسرائيل باعتبارها جرائم حرب.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.