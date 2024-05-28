يؤكد خبراء الأبراج والفلك، أن مولود برج الأسد يعرف بحرصه على الالتزام وأن يكون هو صاحب اتخاذ القرارات، فهو من الأبراج التي تتمتع بروح قيادية وشخصية قوية، كما أنه لا يسامح من أساء إليه، ويحرص على توفير الحماية لعائلته.

وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية، حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 29-5-2024 مهنيا وعاطفيا وفقا لخبراء الأبراج.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني، حاول اليوم على إخفاء نقاط ضعفك عن زملائك في العمل، وافصل الأمور الشخصية عن حياتك المهنية، وركز دائما فيما يتعلق بأداء عملك حتى لا تتعرض لأي عقوبات وفق خبراء الفلك.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد العاطفي

ابتعد عن الشعور بالإحباط واليأس اليوم الأربعاء مولود برج الأسد، واستئنف علاقتك مع شريك حياتك، ولا داعي للتعامل مع بعنف أو بشكل سلبي، واحترم دائما شعوره ومشاعره حتى لا تتوتر علاقتك به، وفق حظك اليوم.