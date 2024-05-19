يتميز مولود برج الأسد بشخصية اجتماعية، بجانب الشجاعة والتفاؤل والثقة بالنفس، التي تصل لحد الغرور، ويحرص على التواجد في دائرة الضوء، ويتصف أيضا بالرومانسية والغيرة الشديدة على الحبيب.

ومن مشاهير برج الأسد، النجم فريد شوقي وأحمد عز ورامي عياش، وتقدم «الوطن»، عبر السطور التالية، حظك اليوم برج الأسد الأحد 19-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لموقع الأبراج.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني

تنصحك الأفلاك يا برج الأسد أن تبحث عن حلول جديدة ومختلفة للمشكلات التي تعاني منها، ولا تتردد في أخذ النصائح من أهلها، حتى تقوى خبراتك وتصل لما تحلم به.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد العاطفي

تنصحك الأفلاك يا برج الأسد، أن تتواصل مع شريك حياتك، وأنصت له دائما حتى يشعر باهتمامك وحبك الشديد له، ولا تترك مجال لأي طرف ثالث بالتدخل بينكما.