«إكسترا نيوز» تبرز عدد الوطن.. «بحثًا عن السلام.. العالم يعترف بدولة فلسطين»

عرض برنامج «هذا الصباح» تقديم الإعلاميين باسم طبانة ومروة فهمي، والمُذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، والخاص بلقاء الرئيس السيسي مع وفد الكونجرس الأمريكي، بعنوان، «السيسي لوفد الكونجرس الأمريكي: يجب تكثيف الجهود لاحتواء الموقف ووقف الحرب في غزة»، إضافة إلى ملف التحركات العربية والأوروبية لوقف الحرب، بعنوان «القاهرة تدعو إلى تضافر التحركات العربية والأوروبية لوقف الحرب»، وأيضا ملف بعنوان: «بحثًا عن السلام.. العالم يعترف بدولة فلسطين».

وأكد الكاتب الصحفي محمد الجالي، خلال لقائه ببرنامج «هذا الصباح» المُذاع على فضائية «إكسترا نيوز» من تقديم الإعلاميين باسم طبانة ومروة فهمي، أنّ الدور المصري لا يخفى على أحد تجاه القضية الفلسطينية، لافتا أنّ تحركات القيادة السياسية في كل اتجاه جاء لدعم حقوق الشعب الفلسطيني.

ولفت إلى أنه كان هناك اتصالا بين الرئيس السيسي ونظيره الأمريكي جو بايدن، حول فتح المعبر وإدخال المساعدات، مشيرا إلى أن هذا الاتصال جاء بعد التقرير المزيف المنسوب إلى مصادر وهمية لـ«CNN» والذي قابله رد حاسم من الدولة المصرية، ما يؤكد أن القضية الفلسطينية في قلب وعقل مصر ودعهما للقضية معروف لدى الجميع.