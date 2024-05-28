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أنس بوخش يعلن تأجيل عرض حلقة برنامجه «AB Talks»: كل العيون على فلسطين

كتب:

أحمد عبد الرحمن
11:25 ص | الثلاثاء 28 مايو 2024
أنس بوخش

أنس بوخش

أعلن الإعلامي أنس بوخش تأجيل عرض حلقة برنامجه «AB Talks» الأسبوعية بسبب ما يحدث داخل الأراضي الفلسطينية.

أنس بوخش يؤجل عرض برنامجه

وكتب أنس بوخش على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»،«الحلقة؟ يمكنها الانتظار، كل العيون على رفح الفلسطينية، سنؤجل حلقة هذا الأسبوع».

ويُعرض برنامج أنس بوخش تحت عنوان «AB Talks»، ويطرح عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويوتيوب في تمام الساعة 9 مساءا بتوقيت الإمارات.

أنس بوخش يكشف أسرار برنامجه الناجح

وكان أنس بوخش، كشف أسرار وكواليس برنامجه، خلال حلوله ضيفًا ببرنامج صاحبة السعادة مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، قائلًا إنَّه أنتج 200 حلقة خلال تقديمه برنامجه «AB Talks»، ولكنه لا يستطيع أن يحدد أي منها الأشهر والأكثر تأثيرًا بالنسبة للجمهور، ولكنه اختار أهم حلقة بالنسبة له وهي أول حلقاته التليفزيونية مع والدته.

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