عمرو الفقي يهنئ «أون تايم سبورت» بفوز «ملعب أون» بجائزة أفضل برنامج رياضي عربي

هنأ عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قناة «أون تايم سبورت» بمناسبة حصول برنامج «ملعب أون تايم» على جائزة أفضل برنامج رياضي عربي في منتدى دبي للإعلام.

وقال «الفقي»، عبر تدوينته على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي بـ«فيس بوك»: «ألف مبروك لقناة أون تايم سبورت، برنامج ملعب أون أفضل برنامج رياضي عربي في منتدى دبي للإعلام».

«ملعب أون» أفضل برنامج رياضي عربي في منتدى دبي للإعلام

حصل البرنامج الرياضي «ملعب أون تايم» الذي يقدمه الذي يقدمه الإعلاميان أحمد شوبير وسيف زاهر على قناة ON تايم سبورت، على جائزة الإعلام العربي كأفضل برنامج رياضي عربي في منتدى دبي للإعلام، وهي الجائزة التي تسلمها الإعلامي أحمد شوبير.