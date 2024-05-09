عمرو الفقي يشارك في تشييع جنازة والدة كريم عبدالعزيز

تُشيّع جنازة السيدة سهير عبدالعزيز، والدة الفنان كريم عبدالعزيز، بمسجد الرحمن الرحيم في طريق صلاح سالم.

عمرو الفقي يشارك في جنازة والدة كريم عبدالعزيز

ووصل عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لتقديم واجب العزاء للفنان كريم عبد العزيز، في وفاة والدته.

نجوم الفن يحضرون جنازة والدة كريم عبدالعزيز

كما حضر عدد كبير من نجوم الوسط الفني، أبرزهم يسرا، لبلبة، أحمد حلمي، السقا، مصطفي شعبان، هاني رمزي، إلهام شاهين.

كان جثمان والدة الفنان كريم عبد العزيز، وصل منذ قليل، إلى مسجد الرحمن الرحيم، لأداء صلاة الجنازة عليه، ومن المقرر أن يكون موعد ومكان عزاء والدة كريم عبدالعزيز، غدا بمسجد الشرطه في الشيخ زايد.