عمرو الفقي ينشر تفاصيل الاشتراك في برنامج تجارب الأداء «casting»

نشر عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، فيديو أوضح خلاله طريقة التقديم على مسابقة التمثيل التي تطرحها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وذلك عبر صفحته على فيس بوك.

وعلى المتقدمين ملء بيانات الاستمارة كاملة ليكونوا ضمن المرشحین للاشتراك في برنامج تجارب الأداء «casting»، الذي سیتم من خلاله اختیار الممثلین لبطولة مسلسل درامي من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وإخراج عمرو سلامة.