عمرو الفقي ينشر تفاصيل الاشتراك في برنامج تجارب الأداء «casting»
كتب:
يارا أشرف
12:40 م | الخميس 25 أبريل 2024
عمرو الفقي - الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية
نشر عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، فيديو أوضح خلاله طريقة التقديم على مسابقة التمثيل التي تطرحها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وذلك عبر صفحته على فيس بوك.
وعلى المتقدمين ملء بيانات الاستمارة كاملة ليكونوا ضمن المرشحین للاشتراك في برنامج تجارب الأداء «casting»، الذي سیتم من خلاله اختیار الممثلین لبطولة مسلسل درامي من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وإخراج عمرو سلامة.