عضو بـ«خارجية النواب»: زيارة السيسي للصين مهمة لتعزيز العلاقات بين البلدين

قالت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جمهورية الصين الشعبية تلبية لدعوة الرئيس الصيني «شي جينبينج»، تأتي في وقت مهم تشهد فيه العلاقات بين البلدين زخما كبيرا وتقاربا ملحوظا في عهد الزعيمين، تزامناً مع الذكرى العاشرة لترفيع العلاقات بين مصر والصين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

الحرب على غزة ستكون حاضرة على طاولة المناقشات في الزيارة

وأوضحت حارص في تصريحات صحفية، أن زيارة الرئيس السيسي ستتضمن عقد مباحثات قمة بين الرئيسين، ولقاءات مع كبار قيادات الصين، لمناقشة أوجه تعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق أوسع للتعاون في مختلف المجالات، تزامناً مع الذكرى العاشرة لترفيع العلاقات بين مصر والصين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، لافتة إلى أن الحرب على غزة ستكون أيضا حاضرة بقوة على طاولة المناقشات.

زيارة الرئيس السيسي للصين ستشهد لقاء رؤساء كبرى الشركات الصينية

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن زيارة الرئيس السيسي للصين، ستشهد لقاء رؤساء عدد من كبرى الشركات الصينية العاملة في مجالات متعددة، حيث ستتم مناقشة فرص جذب مزيد من الاستثمارات إلى مصر، في ضوء توجه الدولة لتعزيز آليات توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، من خلال التعاون مع القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي المباشر، لافتة إلى أن الزيارة ستتضمن أيضاً حضور الرئيس السيسي الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري الـ10 لمنتدى التعاون العربي الصيني الذي يعقد 30 مايو الجاري، بمشاركة الرئيس الصيني وعدد من القادة العرب، وسيناقش مختلف أوجه العلاقات العربية الصينية وسبل تعزيزها.