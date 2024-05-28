حزب المصريين: زيارة الرئيس السيسي للصين أحدثت طفرة مهمة في العلاقات الثنائية

قال المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إن زيارة الرئيس السيسي إلى الصين، وعقد مباحثات مع نظيره الصيني شي جين بينج، تعكس العلاقات الوطيدة بين مصر والصين بما يحقق المصالح المشتركة للدولتين، فضلاً عن مواصلة المشاورات والتنسيق المتبادل حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

زيارة الرئيس السيسي للصين تعكس حرصه على تدعيم العلاقات

وأضاف أبو العطا، في بيان اليوم الثلاثاء، أن تبادل الزيارات بين الرئيسين المصري والصيني ساهمت في إحداث طفرة غير مسبوقة في العلاقات الثنائية، وانعكس ذلك على حركة التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات، ونجاح الشراكة الاستراتيجية التنموية الشاملة بينهما، واصفا الزيارة بالمهمة، لأنها تأتي في إطار تطور العلاقات الثقافية والاستراتيجية والاقتصادية بين البلدين، خاصة مع وجود آلاف الشركات الصينية العاملة في مصر.

هناك تشابه بين الحضارتين الصينية والمصرية

وأكد أن الصين من أهم الدول التي تستثمر لدينا، وزيارة الرئيس السيسي ستسهم في زيادة التعاون التجاري بين البلدين، كما أن هناك تشابهًا بين حضارتيهما، فكلاهما حضارة فيضية مرتبطة بالأنهار والزراعة، ووفرة موارد المياه تمنحهما فرصة عريضة للتعاون المثمر والبناء فى مختلف المجالات، مشيرا إلى أن العلاقات المصرية الصينية شهدت تطورًا مُستمرًا في كافة المجالات على مدى العقود الستة الماضية.