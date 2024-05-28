برلمانية: زيارة الرئيس السيسي للصين فرصة تاريخية لتعزيز العلاقات الثنائية

قالت النائبة منال نصر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الصين فرصة تاريخية لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتوطيد الشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات.

زيارة الرئيس السيسي للصين فرصة تاريخية لتعزيز العلاقات

وأوضحت «نصر»، في تصريحات صحفية لها، اليوم الثلاثاء، أن هذه الزيارة في إطار العلاقات الوثيقة التي تجمع بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، والتي تشمل التعاون الاقتصادي والتجاري، والاستثمارات، والتبادل الثقافي والتعليمي.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن مصر والصين تتمتعان بعلاقات اقتصادية قوية، فالصين شريك تجارى مهم لمصر، وظهر ذلك خلال العديد من المشروعات الاستثمارية الكثيرة التي أقامتها الصين في مصر.وأشارت النائبة منال نصر، أن لقاءات الرئيس السيسي على هامش الزيارة مع عدد من الشركات الاستثمارية فرصة لتعزيز آليات توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، من خلال التعاون مع القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي المباشر.

تطورات الأوضاع في غزة

ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أن مشاركة الرئيس السيسي في فعاليات منتدى التعاون الصيني العربي الصين و22 عضوا في الجامعة العربية، يستهدف تعزيز الحوار والتعاون وتدعيم السلام والتنمية، لافتا إلى أن الرئيس السيسي سيناقش خلال لقائه مع نظيره الصيني تطورات الأوضاع في غزة، مؤكدة أن الرئيس السيسي يستغل كافة المحافل واللقاءات الدولية لطرح القضية الفلسطينية لدعمها ووقف إطلاق النار وإعطاء الشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.