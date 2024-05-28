النرويج وأيرلندا وإسبانيا يعلنون الاعتراف بدولة فلسطين رسميا

أعلنت كل من النرويج وأيرلندا وإسبانيا الاعتراف بدولة فلسطين رسميًا، تنفيذًا لخطة أعلنتها هذه الدول الأسبوع الماضي وأصبحت قيد التنفيذ.

النرويج تعلن الاعتراف بدولة فلسطين

ومن جهتها، أعلنت النرويج الاعتراف بدولة فلسطين رسميًا، حيث أشاد وزير خارجية البلاد إسبن بارث إيدي بهذه الخطوة ووصفها بأنها يوم خاص للعلاقات النرويجية الفلسطينية، مضيفا في بيان: «على مدى أكثر من 30 عاما، كانت النرويج واحدة من أقوى المدافعين عن قيام دولة فلسطينية».

وأوضح وزير الخارجية النرويجي: «لدي ثقة بأن الحكومة الفلسطينية ستواصل مهمة الإصلاح الصعبة، وستضع الأسس لحكم كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بعد وقف إطلاق النار»، معبرا عن أسفه بشأن الحكومة الإسرائيلية لا تظهر أي علامات على المشاركة البناءة.

وأضاف أنه على المجتمع الدولي أن يزيد دعمه السياسي والاقتصادي لفلسطين، يواصل العمل من أجل حل الدولتين.

دول تعلن الاعتراف بدولة فلسطين

وتبنت الحكومة الإسبانية بجانب النرويج، مرسوما يعترف رسميا بدولة فلسطين، كما أعلنت الناطقة باسم الحكومة، حيث جاء الإعلان الرسمي خلال اجتماع الحكومة الإسبانية، صباح الثلاثاء، وقبل االاجتماع، قال بيدرو سانشيز، رئيس الوزراء الإسباني، من أمام مقر رئاسة الوزراء في مدريد، في خطاب متلفز: «هذا قرار تاريخي له هدف وحيد، وهو مساعدة الإسرائيليين والفلسطينيين على تحقيق السلام»، بحسب «سكاي نيوز»

وأضاف رئيس الوزراء الإسباني أن الاعتراف بدولة فلسطين «قرار لا نتبناه ضد أي طرف، خاصة إسرائيل، وهو شعب ودود نكن له احتراما وتقديرا، ونرغب في أفضل علاقة ممكنة معه»، داعيا إلى وقف إطلاق نار دائم، وإلى زيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة، وإلى إطلاق سراح الإسرائليين، الذين تحتجزهم حماس منذ أحداث 7 أكتوبر، المعروفة باسم «طوفان الأقصى».

كما كشف أن بلاده ستعترف بدولة فلسطينية تشمل قطاع غزة والضفة الغربية وموحدة تحت إدارة السلطة الوطنية الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرا إلى أن إسبانيا "ن تعترف بأي تغييرات على الحدود الفلسطينية بعد عام 1967 ما لم يتفق على ذلك جميع الأطراف.

اعتراف أيرلندا

وفي الوقت ذاته، دخل قرار الحكومة الإيرلندية بالاعتراف بدولة فلسطين، اليوم الثلاثاء، حيز التنفيذ، تنفيذًا لخطة أعلنتها الأسبوع الماضي مع النرويج وإسبانيا، وجاء في بيان صادر عن الحكومة الأيرلندية أنه تمت الموافقة على الاعتراف في اجتماع لمجلس الوزراء هذا الصباح، وفقا لـ«روسيا اليوم».

وجاء في البيان أن الحكومة تعترف بفلسطين كدولة ذات سيادة ومستقلة ووافقت على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين دبلن ورام الله، موضحة أنه سيتم تعيين سفير لأيرلندا لدى دولة فلسطين إلى جانب سفارة أيرلندا الكاملة في رام الله.

ويقول سيمون هاريس، رئيس الوزراء الأيرلندي، إن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على الأمل في السلام حيا، متابعا: «إن قرار أيرلندا هذا يتعلق بإبقاء الأمل حياً. الأمر يتعلق بالإيمان بأن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإسرائيل وفلسطين للعيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن.. أدعو مرة أخرى رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو إلى الاستماع إلى العالم ووقف الكارثة الإنسانية التي نشهدها في غزة».