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الحكومة الأيرلندية: سنعين سفير لنا في دولة فلسطين

كتب:

نرمين عفيفي
03:02 م | الثلاثاء 28 مايو 2024
الأوضاع في فلسطين

الأوضاع في فلسطين

قالت الحكومة الأيرلندية، إنه سيتم تعيين سفير للبلاد لدى دولة فلسطين، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية».

 

 

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