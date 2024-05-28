الحكومة الأيرلندية: سنعين سفير لنا في دولة فلسطين كتب: نرمين عفيفي 03:02 م | الثلاثاء 28 مايو 2024 الأوضاع في فلسطين قالت الحكومة الأيرلندية، إنه سيتم تعيين سفير للبلاد لدى دولة فلسطين، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية». تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «الهجرة»: تقنين أوضاع المصريين في أيرلندا الشمالية للعمل بمهنة الصيد رئيس وزراء أيرلندا: الاعتراف بالدولة الفلسطينية الحل الوحيد من أجل السلام اعتزام أيرلندا و4 دول أوروبية الاعتراف بدولة فلسطين.. بماذا ردت إسرائيل؟ محمود عباس: اعتراف أيرلندا وإسبانيا والنرويج بدولة فلسطين يسهم في تكريس حق الشعب أيرلندا فلسطين بقلم نرمين عفيفي