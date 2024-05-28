«القومي للحوكمة» يستضيف مركز «تميز» الأمريكي لتطوير البرامج التدريبية

أعلنت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس أمناء المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة عن استضافة المعهد -الذراع التدريبي للوزارة- لمركز تميز Center of Excellence التابع لكلية ثندر بيرد للإدارة العالمية التابعة لجامعة ولاية أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بمقر المعهد بالقاهرة، واتفاق الجانبين على أن يتم مد نشاط مبادرة «100 مليون متعلم العالمية» التي تتبناها كلية ثندر بيرد إلى مصر، والتي ستكون تحت رعاية رئيس الجمهورية.

وقالت شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة إن استضافة المعهد لمركز تميز Center of Excellence التابع لكلية ثندر بيرد للإدارة العالمية يأتي ضمن مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين في عام 2022، موضحة أنَّ كلية ثندر بيرد تعد مدرسة القيادة والإدارة الأولى في العالم، وبمثابة شبكة عالمية من القادة والمديرين ورجال الاعمال.

معهد الحوكمة والتنمية المستدامة

وأشارت إلى أنَّ معهد الحوكمة والتنمية المستدامة وكلية ثندر بيرد يعدان شريكان استراتيجيان فيما يتعلق ببرامج الحوكمة والإدارة في مصر، موضحة أنَّ الشراكة بين الجانبين ستتضمن المشاركة في تطوير وتقديم البرامج التدريبية المختلفة.