رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«القومي للحوكمة» يستضيف مركز «تميز» الأمريكي لتطوير البرامج التدريبية

كتب:

وليد عبد السلام
03:34 م | الثلاثاء 28 مايو 2024
وزيرة التخطيط

وزيرة التخطيط

أعلنت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس أمناء المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة عن استضافة المعهد -الذراع التدريبي للوزارة- لمركز تميز Center of Excellence التابع لكلية ثندر بيرد للإدارة العالمية التابعة لجامعة ولاية أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بمقر المعهد بالقاهرة، واتفاق الجانبين على أن يتم مد نشاط مبادرة «100 مليون متعلم العالمية» التي تتبناها كلية ثندر بيرد إلى مصر، والتي ستكون تحت رعاية رئيس الجمهورية.

وقالت شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة إن استضافة المعهد لمركز تميز Center of Excellence التابع لكلية ثندر بيرد للإدارة العالمية يأتي ضمن مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين في عام 2022، موضحة أنَّ كلية ثندر بيرد تعد مدرسة القيادة والإدارة الأولى في العالم، وبمثابة شبكة عالمية من القادة والمديرين ورجال الاعمال.

معهد الحوكمة والتنمية المستدامة

وأشارت إلى أنَّ معهد الحوكمة والتنمية المستدامة وكلية ثندر بيرد يعدان شريكان استراتيجيان فيما يتعلق ببرامج الحوكمة والإدارة في مصر، موضحة أنَّ الشراكة بين الجانبين ستتضمن المشاركة في تطوير وتقديم البرامج التدريبية المختلفة.

اقرأ المزيد:

 وزيرة التخطيط تستعرض أهداف خطة التنمية لتحسين جودة حياة المواطنين

وزيرة التخطيط ونظيرتها التونسية تبحثان التعاون المشترك بين البلدين

وزيرة التخطيط تبحث مع رئيس البنك الإسلامي للتنمية آليات تعزيز التعاون المستقبلي

وزيرة التخطيط تتباحث مع رئيس «الدولية الإسلامية لتمويل التجارة» حول التعاون المشترك

وزيرة التخطيط تفتتح مؤتمر إطلاق تقرير مرصد المرأة المصرية في مجالس الإدارة

وزيرة التخطيط تشارك في افتتاح قمة «رايز أب» لريادة الأعمال بالمتحف المصري
بقلم وليد عبد السلام