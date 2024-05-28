«التنمية المحلية»: إقبال كبير على تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية إنَّ الأمور تسير بشكل جيد بشأن تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، إذ أن هناك متابعة لحظية من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية مع المحافظات، لافتًا إلى أنَّ الإقبال على تقديم طلبات التصالح كبير بالمحافظات.

تسهيل إجراءات التصالح

وأضاف «قاسم» لـ«الوطن» أنَّ القانون الجديد يستوعب مخالفات كثيرة ويسمح للمواطنين بتقنين الوضع، والتعامل بشكل رسمي على الوحدة المخالفة أو العقار بعد التصالح، والقانون الجديد عالج كل السلبيات التي خلفها القانون السابق وسهل إجراءات التصالح، مبينا أن أي مواطن يرغب في التصالح عليه اتباع الخطوات والضوابط التي أقرّها القانون.

تقنين الوضع في فترة زمنية محددة

وأشار إلى أنَّ قانون التصالح في مخالفات البناء حدد رسوم التصالح وأسعار الفحص والجدية ودور اللجان الفنية والأمانة الفنية، وأيضًا الأوراق والمستندات المطلوبة للتصالح، بحيث يمكن للمواطن تقنين الوضع في فترة زمنية محددة شريطة أن يقدم المستندات المطلوبة كاملة، كما أتاح القانون التصالح على حالات لم يكن مسموح بها في القانون السابق، مبينًا أنَّ أول إجراء يقوم به المواطن هو ملء شهادة البيانات واستطلاع رأى جهة الولاية.