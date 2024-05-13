برلماني بالقليوبية: قانون التصالح فرصة عظيمة للمواطنين لتصحيح أوضاعهم

قال النائب سيد حجازي ،عضو مجلس الشيوخ، إن الدولة وعدت وأوفت بشأن ملف التصالح في مخالفات البناء، موجها التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي لأنه ساعد على إدخال عدد من التيسيرات على القانون الجديد والذي ما كان له أن يمر دون تدخل رئاسي.

حوار مجتمعي مع أهالي شبرا الخيمة

جاء ذلك خلال حوارا مجتمعيا مع أهالي شبرا الخيمة اليوم، بحضور النائبان أشرف امين ومجاهد نصار عضوا مجلس النواب والدكتور مصطفى عبد الغني عضو مجلس الشيوخ، واللواء محمد الصحصاح رئيس حي غرب شبرا الخيمة.

اللائحة التنفيذية هي روح القانون

وأوضح حجازي، خلال المؤتمر، أن القانون وضع حد لتلك المخالفات ومعالجة مشكلات تطبيق القانون السابق، الذي لم ينجح سوى في تحقيق 4% من عمليات التصالح، لافتا إلى أنه بعد 60 يومًا سيجري قياس أثر تطبيق القانون على أرض الواقع.

تشجيع التصالح وتسهيله

وأشار حجازي، إلى أن القانون الجديد يهدف إلى تشجيع التصالح وتسهيله، وذلك من خلال تبسيط الإجراءات وتقديم حلول عملية للمشاكل القائمة، لافتا إلى أنه من رُفضت طلباتهم للتصالح على مخالفات البناء في السابق، يستطيعون التتظلم بالمركز التكنولوجي التابعين له.

وأضاف أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد على مخالفات البناء تعتبر خطوة هامة تعزز معالجة تشوهات وأخطاء تاريخية استمرت لفترات طويلة، مما جعل المخالفات البنائية تكون سمة سائدة.

واكد حجازي، أن القانون الجديد يعتبر فرصة للمواطنين لتصحيح أوضاعهم العقارية والتصالح مع الدولة، للمساهمة في تحسين الاقتصاد وتنشيط القطاع العقاري.