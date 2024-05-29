تفاصيل المقابلة الشخصية للتقديم لمرحلة رياض الأطفال 2024

وجهت المديريات التعليمية تعليمات مهمة بشأن التقديم لمرحلة رياض الأطفال المقرر أن تبدأ يوم 1 يونيو المقبل عبر بوابة مركز المعلومات في إطار الاستعدادات للعام الدراسي المقبل، مشيرة إلى أنه يتم تشكيل لجنتين بكل مدرسة.

التقديم لمرحلة رياض الأطفال 2024

- لجنة استلام الملفات برئاسة مدير المدرسة وبعضوية وكيل أو مشرف رياض أطفال وعدد اثنين من معلمات رياض الأطفال بالمدرسة وعضو إداري من شؤون الطلبة بالمدرسة، ويكون مدير المدرسة مسؤول مسؤولية كاملة عن صحة الأوراق الموجودة بملفات الأطفال وكذلك البيانات الدونة في كشوف أسماء الأطفال بالرقم المسلسل .

- لجنة المقابلة الشخصية تتكون من موجه من قسم رياض الأطفال بالإدارة وعدد 2 من معلمات رياض الأطفال بالمدرسة ورئيس مجلس أمناء المدرسة أو من ينوب عنه من الأعضاء المنتخبين .

وأكدت المديريات التعليمية، على قيام اللجنة الأولى بتلقي طلبات الالتحاق والتأكد من استيفائها للشروط وصحة المستندات والبيانات بها وتسجل الطلبات في سجل خاص برقم مسلسل ثم يتم تسليم ولي الأمر إيصالا يفيد تسليم الأوراق مدون به رقم مسلسل الطفل في السجل وموعد إجراء المقابلة الشخصية ويجب أخذ إقرار على ولى الأمر بوجوب متابعة نتيجة مراحل التنسيق حال إعلانها لسداد قيمة المصروفات الدراسية لضمان حق نجله في القبول.

شروط مطلوبة في المقابلة الشخصية

- أن يتمتع الطفل بالصحة الجسمية الجيدة وعدم وجود إعاقة ذهنية أو بسرية أو سمعية.

- اختبار قدرة الطفل على قيم ما يطلب منه.

- اختبار قدرة الطفل على التعبير اللفظي.

- بالنسبة للمدرسة الرسمية المتميزة للغات الرسمية المتميزة للغات من شروط القبول بهما ضرورة عقد مقابلات مع أولياء الأمور بغرض استطلاع مدى الاستعداد الدراسة اللغة الأجنبية وتنميتها في المنزل لضمان التميز بالمدرسة.

- يتم عقد المقابلة الشخصية للأطفال طبقاً للمواعيد التي تحددها المدرسة وتعلن أولياء الأمور بها طبقا للتعليمات المنظمة لذلك.

- تقوم المدرسة بإعداد كشوف برقم مسلسل تضمر أسماء المتقدمين للمدرسة والذين اجتازوا المقابلة الشخصية مرتبة ترتيبا تنازليا حسب السن موضحا فيها اسم الطفل - تاريخ الميلاد.