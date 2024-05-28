توجيهات مهمة من «التعليم» للمرشحين للعمل في لجان امتحانات الثانوية العامة

التقى أيمن موسى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، المرشحين للعمل كرؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري، لبحث سبل ضمان سير الامتحان بأمان وسلام.

امتحانات الثانوية العامة 2024

وأكد وكيل الوزارة أن رئيس اللجنة بامتحانات الثانوية العامة 2024 لابد أن يكون قدوة للملاحظين وللطلاب في الالتزام بقواعد وضوابط وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لسير العملية الامتحانية، موجها تعليمات خاصة للمرشحين، وهي:

- ضرورة توفير البيئة المناسبة لأبنائنا الطلاب خلال فترة الامتحانات.

- ضرورة المشاركة الإيجابية المستمرة فى أعمال امتحانات الثانوية العامة، وتهيئة الجو المناسب للطلبة لأداء الامتحانات بسهولة ويسر.

- ضرورة التواصل المباشر مع غرف العمليات في حالة حدوث أي عقبات أو مشكلات تعوق سير الامتحانات.

رصد أي طالب يقوم بمحاولة غش الكتروني

- التنبيه على جميع الطلاب والملاحظين بعدم اصطحاب أجهزة التليفون المحمول حتى لو كان مغلقا، وضرورة استخدام العصا الإلكترونية المخصصة للكشف عن أجهزة المعادن والهواتف المحمولة بلجان سير الامتحان عند دخول الطلاب من بوابة المدرسة.

- رصد أي طالب يقوم بمحاولة غش إلكتروني على الفور، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.