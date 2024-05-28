«متحدث التعليم» يكشف آخر الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة

قال شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة تواصل الاستعداد لامتحانات الثانوية العام وذلك من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات لضمان سير الامتحانات بسلام.

الوزارة تمنع أي إجراءات تحويلات من مدرسة لأخرى في المرحلة الثانوية

وأضاف المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الورد المذاع على قناة تن، أن الوزارة تمنع أي إجراءات تحويلات من مدرسة لأخرى في المرحلة الثانوية إلا من خلالها لجنة مركزية متخصصة تم تشكيلها.وأكد المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن الوزارة تعمل على صيانة اللجان وكاميرات المراقبة والتأكد من إجراءات التفتيش عند دخول اللجان، فضلت عن إطلاق فيديو توعوي بخصوص طريقة الامتحانات ونظام البابل شيت وطريقة الإجابة الصحيحة.

توفر القنوات الإلكترونية على موقع الوزارة تتضمن امتحانات قريبة من الامتحانات النهائية

وأشار المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى توفر القنوات الإلكترونية على موقع الوزارة تتضمن امتحانات قريبة من الامتحانات النهائية، فضلا عن إتاحة مراجعات مجانية في كل المديريات التعليمية لتدريب الطلاب على طريقة الامتحانات وشكلها.