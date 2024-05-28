هيئة البريد تحذر من صفحات وهمية تسرق بيانات العملاء عبر بيع الطرود المهملة

جددت هيئة البريد تحذيرها للعملاء من انتشار صفحات مزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي، تهدف إلى سرقة بيانات عملاء البريد المصري، عبر استخدام تلك الصفحات علامات وشعارات البريد، لإيهام المواطنين بانها تتبع الهيئة.

وأكّدت هيئة البريد في بيان لها أن هذه الصفحات تبيع البعائث والطرود المهملة أو التي لم يتمّ تسليمها في مزاد وهمي نظير مبالغ مالية، وتطلب من المواطنين تحويل تلك المبالغ بهدف سرقة بيانات العملاء وبطاقاتهم الائتمانية.

وطالبت هيئة البريد المصري المواطنين بعدم التعامل مع تلك الصفحات اذ تتخذ الهيئة حاليا جميع الإجراءات القانونية حيال تلك الصفحات التي تنتحل هوية البريد المصري.

وجهة مصر لتقديم الخدمات الحكومية

وشهدت السنوات الماضية جهودا غير مسبوقة للنهوض بالبريد المصري وتحويله إلى وجهة مصر لتقديم الخدمات الحكومية، من ـبرزها صرف المعاشات للمواطنين، اذ تتخذ الهيئة شهريا جميع التدابير والإجراءات التي تهدف إلى تسهيل عملية صرف المعاشات بمكاتب ومنافذ البريد على مستوى الجمهورية.

وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فإن الوزارة وضعت رؤية لتطوير البريد المصري، بهدف التوسع في الخدمات، إذ شهدت السنوات الخمس الماضية إضافة 700 منفذ للخدمات البريدية، مثل مكاتب بريد ثابته ومتنقلة وأكشاكا.

4 آلاف و600 مكتب بريد

وعلى مدار السنوات الخمس الماضية تم الوصول بأعداد المكاتب إلى 4 آلاف و600 مكتب بريد تغطى كافة انحاء الجمهورية، وتم تطوير نحو 3 آلاف و950 مكتب بريد، وراعت الهيئة في عمليات التطوير الحفاظ على الطابع التاريخي للمكاتب التاريخية.

نشر ماكينات الصراف الآلي

وللتسهيل على المواطنين من عملاء البريد المصري وغير العملاء أيضًا، توسعت الهيئة في نشر ماكينات الصراف الآلي، إذ تمّ تزويد المكاتب البريدية بنحو 1000 ماكينة، وتستهدف الهيئة الوصول بهذا العدد إلى 2800 ماكينة قبل نهاية السنة المالية الجارية، وتوفر تلك الماكينات صرف المعاشات للمواطنين وتقديم الخدمات لمالية المختلفة.