«البريد المصري»: توفير مكاتب لخدمة المواطنين بعد الإفطار في الدقهلية.. اعرف الأماكن

أعلن أيمن ناصف مدير عام البريد بالدقهلية، توفير مكاتب خاصة بالبريد المصري في المحافظة تعمل في الفترة المسائية بعد الإفطار في شهر رمضان من أجل خدمة المواطنين.

فتح مكاتب بريد للعمل بعد الافطار في رمضان

وأشار ناصف في بيان، إلى أنه تم فتح عدد من المكاتب الرئيسية في محافظة الدقهلية، والتي تبدأ عملها بعد الإفطار في المساء من الساعة الـ8 مساء حتى الـ11مساء.

أماكن مكاتب البريد المسائية بالدقهلية

وأضاف أيمن ناصف أن المكاتب البريدية المتاحة للعمل في فترة المساء بعد الإفطار في الدقهلية هي:

- مكتب بريدر البحر الصغير بالمنصورة شارع جوهر الصقلي بجوار الاتوبيس القديم

- ومكتب بريد منية سندوب اول بمدخل كوبري سندوب /المنصورة،

- منفذ خدمات البريد رقم 1 بالاستاد الرياضي بوابة شارع عبد السلام عارف

- لمكتب بريد أجا العمومي.