البريد المصري يستضيف ورشة عمل للمكتب الدولي للاتحاد العالمي

يستضيف البريد المصري ورشة البرنامج التأسيسي للعمليات البريدية، والتي ينظمها المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي، بالتعاون مع البريد المصري، للنهوض بالفاعلية التشغيلية للبلدان العربية والإفريقية.

وتشمل الورشة برامج تدريبية في تنمية التجارة الإلكترونية وتحسين جودة الخدمات البريدية والعمليات التشغيلية، وذلك خلال الفترة من 12 إلى 22 مايو الجاري، بحضور أكثر من 60 متدربًا من السودان واليمن وليبيا، وبمشاركة أفضل الخبراء الدوليين بالمكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي.

تنمية التجارة الإلكترونية

قال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، إن هذا البرنامج التدريبي يدعم تنفيذ المشروع الإقليمي للنهوض بالفاعلية التشغيلية وتنمية التجارة الإلكترونية وبناء وزيادة قدرات البريد السوداني والبريد اليمني والبريد الليبي، وتقديم أوجه الدعم لهم ونقل الخبرات الدولية للعاملين بتلك الإدارات البريدية في مجال تحسين أداء الخدمات البريدية، وتحديث وتطوير العمليات التشغيلية.

البريد المصري

وأوضح رئيس مجلس إدارة البريد المصري، أن المشروع الإقليمي العربي سيستمر خلال الدورة الحالية للاتحاد البريدي العالمي 2021 - 2025، بهدف بناء قدرات المؤسسات البريدية في مجال التجارة الإلكترونية.

ويتضمن المشروع تنفيذ العديد من الأهداف التشغيلية مع القياس المستمر للتقدم المحقق خلال الدورة من خلال مؤشرات أداء الامتثال للحد الأدنى من المتطلبات التشغيلية والتقنية والتنظيمية لخدمات الشحن البريدي، وتكامل سلاسل الإمداد ودقة البيانات الإلكترونية المتبادلة، بالإضافة إلى جودة وموثوقية الخدمة من البداية إلى النهاية من المٌرسِل إلى المرسَل إليه.