«القاهرة الإخبارية»: الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات على إسرائيل

قال عمرو المنيري، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» في بروكسل، إن الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات على إسرائيل، لكن لا أحدا يعرف ما هو سقف هذه العقوبات، إلا أن هذا التحرك جاء خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مع نظرائهم العرب أمس.

إعادة دراسة اتفاقية الشراكة التجارية مع إسرائيل

وأضاف «المنيري»، أن وزراء الخارجية الأوروبيين أجمعوا على ضرورة إعادة دراسة اتفاقية الشراكة التجارية مع إسرائيل، وهي اتفاقية مٌهمة للغاية لتل أبيب، إذ يزيد حجم التعاملات التجارية السنوية بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي عن 49 مليار يورو في العام، و31 % من حجم التجارة بالنسبة لإسرائيل تستورده من سلع ومعدات وأشياء زراعية من الاتحاد الأوروبي، بينما تٌصدر 26 %.

وزيرة الخارجية السلوفينية تدعو إلى فرض عقوبات على إسرائيل

وأشار «المنيري»، إلى أن وزيرة الخارجية السلوفينية هي التي دعت إلى فرض عقوبات على إسرائيل خاصة بعد كل هذه الانتهاكات في رفح الفلسطينية، والامتناع عن تنفيذ أو احترام قرارات محكمة العدل الدولية، لذلك بات الوقت مناسبا لهذا الإجراء، وهذا محل دراسة من الاتحاد الأوروبي، ومن المقرر صدور القرار الفترة المقبلة.