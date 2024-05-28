«الحركة الوطنية»: قصف خيام النازحين في غزة عمل إجرامي مكتمل الأركان

أكد الدكتور محمد مجدي، أمين حزب الحركة الوطنية في محافظة الجيزة، أن قصف الاحتلال الإسرائيلية المتعمد لخيام النازحين في مدينة رفح الفلسطينية، عمل إجرامي مكتمل الأركان، وهو دليل على سياسة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل.

وأكد أن هذا الحدث المأساوي حدث على مرأى ومسمع من العالم أجمع، هو انتهاك جديد وسافر لأحكام القانون الدولي الإنساني، وآن الأوان أن تتوقف الولايات المتحدة الأمريكية عن دعم هذا الكيان المتطرف، وأن يضغطوا على إسرائيل للتوقف الفوري لهذه الجرائم وإنهاء الحرب.

قصف خيام النازحين

وقال «مجدي» في بيان له، اليوم الثلاثاء، إن فقدان وسائل إعلامية غربية مصداقيتها بعد تخليها عن المهنية وعدم التزامها بالقواعد الأخلاقية ومحاولة تشويهها للدور المصري في المفاوضات، في محاولة لتبرير الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال في قطاع غزة، ومحاولة تحميل القاهرة مسئولية فشل المفاوضات في الوقت الذي تتعنت فيه قوات الاحتلال وتفشل أي محاولات للوصول للهدنة الإنسانية في القطاع، لافتة إلى أن تلك التقارير الغربية المشبوهة محاولة فاشلة لتجميل وجه إسرائيل.

وأضاف أمين حزب الحركة الوطنية بالجيزة، أن الدولة المصرية هي أول من اقترح رؤية متكاملة لحل أزمة غزة، وكانت هي أساس المفاوضات التي تمت في القاهرة والدوحة وباريس وتل أبيب، حيث لا يمكن لمصر أن تغير ولو حرف واحد دون التشاور مع جميع الأطراف وبموافقتهم، فهي تلعب الدور الأساسي والشريك الكامل وليس فقط الوسيط النزيه وكانت كل مقترحاتها تتم في حضور الأطراف وقبولهم لها، وحققت مصر بالفعل نجاحات كبيرة في تقريب وجهات النظر للوصول لاتفاقية لهدنة إنسانية في غزة.

ضرورة التدخل السريع لإنقاذ الفلسطينيين

وأشار «مجدي»، إلى أن عرقلة الاحتلال الإسرائيلي وحلفائه لتكليل الجهود المصرية بهدنة إنسانية، محاولة فاشلة لتحميل مصر مسئولية عدم نجاح مفاوضات التهدئة، ومثير للسخرية خاصة أن حكومة الاحتلال المتطرفة هي التي تماطل في إنجاح المفاوضات، مطالبا المجتمع الدولي للتدخل السريع لإنقاذ الفلسطينيين والالتفاف حول الرؤية المصرية في إنهاء هذه الحرب والحفاظ على القضية الفلسطينية.