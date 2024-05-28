مراسل «القاهرة الإخبارية» من رفح المصرية يرصد آخر مستجدات الأوضاع في غزة

قال رمضان المطعني، مراسل القاهرة الإخبارية من رفح المصرية، إنّه منذ منتصف الليلة الماضية وحتى الآن وهناك قصف إسرائيلي عشوائي مكثف وكذلك القصف المدفعي والغارات الجوية المتتالية في المنطقة الغربية لمدينة رفح الفلسطينية وتحديدا في منطقة تل السلطان والحي السعودي وعدد من الأحياء الأخرى التي تتركز فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أنّ بعض آليات ودبابات جيش الاحتلال الإسرائيلي تعتلي تلة، وعدد كبير من الدبابات والآليات العسكرية تستهدف المناطق السكنية والأبراج السكنية، موضحا أنّ النازحين من هذه المناطق تحوم فوقهم طائرات مسيرة، والقصف العشوائي أدى إلى سقوط أكثر من 16 شهيدا حتى الآن وعشرات الجرحى.

وتابع أنّ سيارات الإسعاف وفرق الدفاع المدني عاجزة عن الوصول للمناطق المنكوبة لانتشال الجثامين والتي يمنعها جيش الاحتلال الإسرائيلي.