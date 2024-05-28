أكرم القصاص: الإعلام المصري وقف بصلابة أمام مُخطط تهجير الفلسطينيين

قال أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة اليوم السابع، إن مصر لها دور كبير في غزة يدركه الجميع، ويجب التعامل مع هذا الملف من منطلق الأمن القومي.

جاء ذلك خلال كلمته خلال ندوة أثر الإعلام في بناء ثقافة التضامن، اليوم، ضمن مؤتمر «بناء الجمهورية الجديدة: رؤية ثقافية» الذي يأتي ضمن منتدى حوار الثقافات الذي تنظمه الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية في أحد فنادق الإسكندرية ويستمر حتى غدا، إذ أدار المؤتمر الدكتورة منى الحديدي، أستاذ علم الاجتماع المساعد بكلية الآداب جامعة حلوان.

القصاص: «كويس أن في حرب 1973 مكنش فيها سوشيال ميديا»

وانتقد «القصاص»، الحملات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي عن الحرب: «كويس أن حرب 1973 لم يكن فيها سوشيال ميديا إلا وكانت الأفكار الحربية للحرب باظت».

وأكد أن الموبايل أصبح النافذة التي يطل منها المواطن على العالم، وساوى الإنترنت بالجميع، مُشيراً إلى أن التطبيقات الإلكترونية تنحاز للفرد على حساب المؤسسات.

بسيوني: الإعلام المصري وقف بصلابة أمام مخطط تهجير الفلسطينيين

قال محمود بسيوني، رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم، إن مصر تحتاج إلى محتوى وطني يهتم بالدور القومي ويُوعي المجتمع بما يدور من حولها من مخاطر وتحديات، مُشيرا إلى أن هناك ازدواجية معايير وهناك تسييس لحقوق الإنسان من المجتمع الدولي.

وأشاد «بسيوني»، بدور الإعلام في التعامل مع مخطط تهجير الفلسطينيين لمصر وتصفية القضية الفلسطينية، قائلاً: «الإعلام المصري وقف بصلابة أمام المخطط وأصبح هناك تحصين للمصريين ضد هذا المخطط».

قال حمدي رزق، الكاتب الصحفي، إن الصحافة بها 24 فكرا والصحفيين مُنحسرين في السياسة تاركين 23 فكرا آخرين لخدمة القارئ، لافتا إلى أن الصحافة والإعلام مهنة الانحياز بامتياز للقيم الحقيقية مثل العدل، والحق، والجمال، والمُواطنة، إنما الحياد هي المهنية في تناول الموضوعات.