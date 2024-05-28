الحرب في أوروبا تقترب.. الناتو يتدرب على ضربة نووية ضد روسيا وبوتين يحذر

تتصاعد حدة التوترات بين موسكو وحلف الناتو مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وتحقيق الأخيرة لمكاسب على الأرض، وبعد أيام من التدريبات والمناورات التي قام بها الجيش الروسي لتدريب جنوده على استخدام الأسلحة النووية، كثف «الناتو» من تدريباته على ضربة نووية يمكن أن تكون قريبة ضد روسيا، وبدوره سيشعل حربًا كبرى في القارة العجوز.

رئيس إدارة حرس الحدود لدى جهاز الأمن الفيدرالي الروسي الجنرال فلاديمير كوليشوف، زعم أن حلف الناتو كثف من تدريباته ومناوراته العسكرية خلال الأيام الماضية، ويعمل على توجيه ضربة نووية لروسيا، بحسب وكالة أنباء «نوفوستي» الروسية.

قوات الناتو تتدرب قرب حدود روسيا

وأضاف أن قوات الناتو تتدرب قرب حدود روسيا، كما يكثفون تدريباتهم الاستطلاعية والقتال ضد روسيا، وأيضًا توجيه ضربة نووية قوية «تكتيكية» للأراضي الروسية، مشددًا على أن استمرار الحلف في هذه الممارسات، سيقابله تصرف من موسكو للدفاع عن الأراضي الروسية.

كييف لها الحق في ضرب الأراضي الروسية

وخلال الأيام الماضية، أعلن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج، أن كييف لها الحق في ضرب الأراضي الروسية، ومهاجمة الأهداف العسكرية الروسية باستخدام الأسلحة الغربية، وهو ما قيدته أوروبا والولايات المتحدة لوقت طويل.

ومن جانبه، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأنه يتابع عن كثب التصريحات بشأن استخدام أوكرانيا للأسلحة الغربية لضرب أهداف عسكرية روسية، مشيرًا إلى أنه على دول أوروبا أن تعرف جيدًا ما تلعب به.

وأكد «بوتين»، أن ما يحدث هو تصعيد خطير، وقد يؤدي إلى عواقب وخيمة، بحسب «رويترز».