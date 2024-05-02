عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تلفزيونيا، بعنوان: «محاكاة للحرب مع روسيا أم ماذا؟.. قوات الناتو تشارك في أضخم تدريب عسكري للحلف منذ الحرب الباردة».

وتضمن التقرير أنه في خضم تصاعد حدة التوترات التي تعصف بالمشهد الروسي الأوكراني، ينتاب القلق دول حلف شمال الأطلسي الناتو، يومًا تلو الآخر، خاصة مع دخول الأزمة عامها الثالث دون حل سياسي يلوح في الأفق.

وأضاف: تزايد الهجمات بين القوات الروسية والأوكرانية، ألقى بظلاله على حلف الناتو، الذي حشد قوات منذ 14 دولة منذ شهر في قاعدة عسكرية في لاتفيا، وذلك للمشاركة في أكبر وأضخم تدريب عسكري للحلف منذ الحرب الباردة، في وقت تتوجه القدرات العسكرية والجهود لمواجهة روسيا، رغم اختلافات أعضاء الحلف بشأن طبيعة التهديد والإنفاق الدفاعي.

وأردف: صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية أوضحت أن التدريب بدأ بتحذير مفاده بأن قوات العدو عبرت حدود لاتفيا مع روسيا وتقترب من العاصمة، موضحة أن التدريب الذي يحمل اسم «المدافع الصامد 2024»، يهدف لإرسال رسالة إلى موسكو مفادها أن الحلف مستعد للدفاع عن أعضائه خاصة القريبين من الحدود مع روسيا بما في ذلك لاتفيا.