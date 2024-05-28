نائب فرنسي يرفع علم فلسطين داخل البرلمان.. وتعليق جلسة محاسبة الحكومة

شهد البرلمان الفرنسي حالة من التوترات والغضب سيطرت على الجلسة، ووجه عدد من النواب انتقادات للحكومة الفرنسية بسبب مشاركتها في الحرب على قطاع غزة، كما اتهمها البعض أيضًا بالتورط في الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، ورفع أحد النواب «علم فلسطين» في وسط الجلسة.

النائبة الفرنسية ألما دوفور، وجهت انتقادات حادة للحكومة الفرنسية، ورئيسها جابريال أتال، واعتبرت أن باريس متواطئة في الإبادة الجماعية بغزة، كما قالت إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متواطئ أيضًا في مجازر غزة، بحسب صحيفة «لوموند» الفرنسية.

علم فلسطين في جلسة البرلمان الفرنسي

خلال الجلسة، وأثناء حديث فرانك ريستر، وزير التجارة الخارجية الفرنسي، حول سؤال من برلماني عن الوضع في قطاع غزة، وقف سيباستيان ديلوجو، النائب عن حزب «لا فرانس إنسومي»، ورفع علم فلسطين.

وأدانت رئيسة البرلمان الفرنسي يائيل براون تصرف النائب «ديلوجو»، ووصفته بأنه سلوك غير مقبول، وقامت بتعليق الجلسة.

Le député LFI Sébastien Delogu déploie un drapeau palestinien dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale pour protester contre le génocide à Gaza



Quelques instants plus tôt, le ministre macroniste Franck Riester continuait de justifier les massacres de l'armée de Netanyahu… pic.twitter.com/qUIKQznvNK — L'insoumission (@L_insoumission) May 28, 2024

مظاهرات حاشدة في باريس

وكانت جلسة البرلمان الفرنسي اليوم، بعد احتجاجات شارك بها نحو 10 آلاف شخص في العاصمة الفرنسية، للتنديد بالقصف الإسرائيلي على مدينة رفح الفلسطينية ومخيم النازحين، والتي أدت إلى سقوط أكثر من 45 شهيدًا ليلة الأحد الماضي.