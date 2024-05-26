محلل سياسي: فرنسا تدعم قيام دولة فلسطينية مستقرة

قال عبد الغني العيادي، المحلل السياسي، إن وزير الخارجية الفرنسي صرّح بأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية ليس تابوهًا بل هو مسألة وقت فقط، مما يعني أن الاعتراف بفلسطين سيحدث بالضرورة في الوقت المناسب، لأن الأمور تأتي ضمن إطار المفاوضات، ولكن الاعتراف بحد ذاته لا يعني أن الدولة فعليًا قائمة.

فرنسا صديقة للفلسطينيين وللإسرائيليين

وأضاف «العيادي»، خلال لقاء في برنامج «مطروح للنقاش»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، أن فرنسا تُعَدّ صديقة للفلسطينيين وللإسرائيليين على حد سواء، وتدعم حلاً يستند إلى فكرة الدولتين، وأن تكون الدولة الفلسطينية مستدامة بشروط الاستقرار، وليس كسجن مفتوح في الهواء بلا أسس لاستمرارها.

وأوضح: «فرنسا اتخذت موقفًا مبدئيًا منذ البداية، وهناك تدرج في هذا الموقف، وذلك في إطار السياسة التدرجية وعملية المفاوضات، لذا لا يمكن لإيمانويل ماكرون أو أوروبا أن تكون لديها موقف نهائي مطلق، بل سيكون هناك تقديم للخطوات بتدرج، كما أن اعتراف الدول الأوروبية الثلاث الأخيرة ليس بالأمر المفاجئ».