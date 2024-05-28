مساعد وزير الخارجية الأسبق: الاستثمارات الصينية دليل على قوة وتنامي العلاقات بيننا
كتب:
أحمد عادل موسى
07:56 م | الثلاثاء 28 مايو 2024
السفير صلاح حليمة
أكد السفير صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الاستثمارات الصينية فى مصر دليل على قوة وتنامى العلاقات بين القاهرة وبكين.
وقال «حليمة» فى حوار لـ«الوطن» إن مصر قوة إقليمية ذات وزن وتأثير على دول منطقة الحزام والطريق وبوابة مهمة للعبور إلى أفريقيا، مشيراً إلى أن انضمام مصر لـ«بريكس» خطوة مهمة وهناك تعاون «مصرى - صينى» قوى فى مجالات البنية التحتية والطرق والربط كهربائى.. وإلى نص الحوار:
أكد السفير صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الاستثمارات الصينية فى مصر دليل على قوة وتنامى العلاقات بين القاهرة وبكين.
وقال «حليمة» فى حوار لـ«الوطن» إن مصر قوة إقليمية ذات وزن وتأثير على دول منطقة الحزام والطريق وبوابة مهمة للعبور إلى أفريقيا، مشيراً إلى أن انضمام مصر لـ«بريكس» خطوة مهمة وهناك تعاون «مصرى - صينى» قوى فى مجالات البنية التحتية والطرق والربط كهربائى.. وإلى نص الحوار: