حدث ليلا.. 4 دول تستعد للحرب وألمانيا تصدم إسرائيل: سنقبض على نتنياهو.. ومفاجأة مدوية في تحقيقات تحطم طائرة رئيسي.. عاجل

أحداث وأخبار مهمة شهدها العالم خلال الساعات الماضية، فيما يتعلق بالحرب على قطاع غزة والتحقيقات المُستمرة في حادث تحطم مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ومنذ ساعات، أعلن الجيش الإيراني عن نتائج التحقيقات الأولية في الحادث، قائلًا إن المروحية لم تتعرض لإطلاق نار واصطدمت في جبل ثم انفجرت.

نتائج التحقيقات في حادث مروحية الرئيس الإيراني

وقالت هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية، إن قبيل سقوطها بنحو دقيقة ونصف، تواصل قائدها مع المروحيتين المرافقتين لها، وأكد الجيش الإيراني أنه لم يتم رصد أي نقطة مشبوهة في اتصالات وحوارات طاقم مروحية رئيسي مع برج المراقبة، كما احترقت الطائرة بالكامل بعد اصطدامها بجبل، بحسب ما أفادت به «القاهرة الإخبارية».

وكان رئيس مكتب «رئيسي»، قال إنه منذ لحظة الإعلان عن انقطاع الاتصال اللاسلكي بمروحية الرئيس الإيراني، تم إجراء اتصالات هاتفية مع کل من الحرس الشخصي للرئيس، ووزير الخارجية حسین أمير عبد اللهيان، وإمام جمعة تبريز ومحافظ تبریز، لكن دون تلقي أي رد منهم.

إصابة 3 جنود أمريكيين أصيبوا بجروح في غزة

وفيما يتعلق بالأوضاع في قطاع غزة، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، أن 3 جنود أمريكيين أصيبوا بجروح غير قتالية خلال مهمة بناء الرصيف الأمريكي قبالة ساحل قطاع غزة.

وقال نائب قائد القيادة المركزية الأمريكية برادلي كوبر إن الجنود أصيبوا في البحر، مشيرًا إلى أن أحد أفراد الخدمة تعرض لإصابة في كاحله بينما أصيب آخر في الظهر، وأصيب جندي ثالث بما يكفي لإجلائه طبيًا إلى مستشفى إسرائيلي، لكنه رفض الكشف عن طبيعة تلك الإصابة.

انفجارات في الجليل الأعلى شمالي إسرائيل

وأعلنت وسائل إعلام عبرية، نقلًا عن أنباء وفيديوهات متداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، سقوط صاروخ «باتريوت» أدى إلى نشوب حريق وانفجارات في منطقة صفد بالجليل الأعلى، دون الكشف عن تفاصيل.

برلين تعلن اعتقال «نتنياهو» في حال صدور مذكرة الاعتقال

وأثناء مؤتمر صحفي للمستشار الألماني أولاف شولتز، قال إن برلين ستعتقل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في حال إعلان المحكمة الجنائية الدولية صدور مذكرة اعتقال ضده، وذلك خلال مؤتمر صحافي، مضيفًا: «ألمانيا تلتزم بالقانون».

نتنياهو يستعد لإلقاء خطاب في الكونجرس الأمريكي

وبحسب ما أعلنته قناة «القاهرة الإخبارية»، نقلًا عن رئيس مجلس النواب الأمريكي، قوله إنه سيوجه الدعوة قريبًا لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإلقاء خطاب في الكونجرس.

الصين تعلن تطويق تايوان.. هل تبدأ الحرب؟

وفيما يتعلق بالصراع بين الصين وتايوان، بدأت الصين رسميًا مناورات وصفت بـ«العقابية» حول تايوان، ردًا على الأعمال الانفصالية ومحاولات الدولة المجاورة الاستقلال عن الجمهورية الصينية، حيث أرسلت طائرات حربية ممتلئة بالسلاح ونفدت هجمات وهمية، في وقت، تندد فيه وسائل الإعلام الصينية بالرئيس التايواني الجديد، الذي تصفه بكين بـ«الانفصالي الخطير».

ونقلت وسائل إعلام صينية رسمية، نقلًا عن متحدث باسم جيش التحرير الشعبي الصيني، قوله إنّ المناورات التي بدأت الخميس وتنتهي اليوم الجمعة، تهدف إلى إظهار قدرة بكين على الاستيلاء على السلطة وتوجيه ضربات والسيطرة على مناطق رئيسية.

ونددت واشنطن وتايوان بالتحركات الصينية لغزو تايوان، ووصفتها واشنطن بالمتهورة، التي يمكن أن تزيد الصراع بين الصين وتايوان اشتعالًا، فيما حذر خبراء ودبلوماسيون، من أن التحركات الصينية الأخيرة مع تولي الرئيس التايواني الجديد منصبه، يمكن أن تزيد من خطر نشوب حرب واسعة، مع دعم أمريكا لتايوان، والدعم الروسي لبكين.