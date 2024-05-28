«القرعة»: 31 مايو أول تفويج لـ«مكة».. و«الداخلية»: توفير الرعاية للحجاج وتطوير الخدمات المقدمة لهم

أنهت وزارة الداخلية كافة استعداداتها المتعلقة بتنظيم حج القرعة لهذا العام، حيث يبدأ تفويج الحجاج إلى الأراضى المقدسة اعتباراً من اليوم إلى المدينة المنورة، و31 مايو الجارى إلى مكة المكرمة.

وشدد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على توفير كافة أوجه الرعاية الشاملة لحجاج بيت الله الحرام، وتطوير الخدمات المقدمة لهم هذا العام، أسوة بما تم من تطوير فى السنوات الماضية، بما يمكنهم من أداء المناسك بسهولة ويسر، منذ سفرهم إلى الأراضى المقدسة، وحتى عودتهم سالمين غانمين إلى أرض الوطن.

وحرصت وزارة الداخلية على تطوير منظومة الإقامة بمكة المكرمة والمدينة المنورة، وتطوير منظومة النقل إلى المشاعر المقدسة، أو بين المدن السعودية، والرعاية الطبية المقدمة للحجاج، إضافة إلى تطوير منظومة التغذية لتقديم أفضل الخدمات للحجاج، بما يمكنهم من أداء المناسك فى سهولة ويسر. ونجحت الوزارة فى حجز أماكن إقامة مميزة لحجاج بيت الله الحرام بالمنطقة المركزية بمكة المكرمة والمدينة المنورة، على الرغم من الارتفاع الكبير فى الأسعار، نتيجة استمرار أعمال التوسعة التى قامت بها المملكة العربية السعودية فى الحرم المكى، والتى أدت لهدم العديد من الفنادق بالمنطقة المحيطة بالحرم، وهو ما دفع بعثات العديد من الدول إلى الخروج من المنطقة المركزية إلى منطقتى العزيزية ومحبس الجن، وهو ما يمثل مشقة وصعوبة على الحجاج فى أداء الصلوات الخمس داخل الحرم المكى الشريف. وأكد مصدر مسئول بوزارة الداخلية أنه تم حجز 12 فندقاً مميزاً ومصنفاً لإقامة الحجاج بمكة المكرمة، منها 4 فنادق فى شارع إبراهيم الخليل، و8 فنادق فى شارع أجياد، وهما شارعان رئيسيان بالمنطقة المحيطة بالحرم المكى، وتم لأول مرة هذا العام زيادة أصناف المواد الغذائية التى تتكون منها الوجبات الجافة الثلاث التى يتم توزيعها على الحجاج، بما يضمن احتواءها على جميع العناصر الغذائية التى يحتاجها الحاج خلال تأديته للمناسك. وتم اختيار أنواع ومكونات الوجبات الجافة بعناية، لضمان احتوائها على كافة العناصر الغذائية اللازمة للحاج خلال تأديته للمناسك، طبقاً لمواصفات هيئة السلامة والغذاء بالسعودية، وسيتم تقديم وجبات ساخنة لحجاج القرعة يومياً خلال يوم عرفات وأيام التشريق الثلاثة بمشعر منى كغداء وعشاء، وتحتوى الوجبات على كافة العناصر الغذائية اللازمة للحجاج من نشويات «أرز أو مكرونة»، وبروتينات «أسماك أو دواجن أو لحوم»، وخضراوات وفواكه طازجة.

وأضاف المصدر: «حرصت بعثة القرعة على تزويد مخيمات الحجاج بمشعرى عرفات ومنى بكمية كبيرة من المراوح، بالإضافة إلى أجهزة التكييف ذات القدرات العالية، التى تم التعاقد عليها لمواجهة الارتفاع المتوقع فى درجات الحرارة خلال أداء مناسك الحج هذا العام».

وقال إنه سيتم تجهيز مخيمات ضيوف الرحمن بمشعر عرفات بالمنامات (صوفا بيد) داخل الخيام الألمانية المكيفة التى تم التعاقد عليها، والتى لا تتأثر بأشعة الشمس، وبالتالى لا تمتص الحرارة، بالإضافة إلى توفير عدد كاف من المقاعد البلاستيكية والطاولات والمظلات خارج كل مجموعة من الخيام فى مشعر عرفات، ليستخدمها الحجاج على مدار اليوم، بدلاً من الجلوس داخل المخيم طوال الوقت.

وبالنسبة للاستعدادات الطبية لخدمة الحجاج، تم التنسيق مع وزارة الصحة لتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية اللائقة للحجاج وتوفير أماكن العيادات بفنادق الحجاج بمكة والمدينة.