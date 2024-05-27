«الداخلية» تشن حملة موسعة على تجار السلاح والمخدرات بأسوان ودمياط

شنّ قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن «أسوان - دمياط»، حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسوان

ضبط عدد (3) قضايا إتجار فى المواد المخدرة .. ضُبط خلالهم (8,200 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 580 قرص مخدر متنوع).. بحوزة (4 متهمين).

ضبط (4) قطع سلاح نارى.. عبارة عن (بندقية خرطوش – 3 فرد محلى "طلقتين").. تنفيذ 739 حكما قضائيا متنوعا.

مديرية أمن دمياط

ضبط عدد (4) قضايا إتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (7,100 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 6 كيلو جرام لمخدر البانجو – 9 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – كمية لمخدرى الهيروين والشابو).. وكذا عدد (4) قطع سلاح نارى عبارة عن (4 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة (5 متهمين "لـ 4 منهم معلومات جنائية").

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.