«الداخلية» تشن حملة موسعة على تجار السلاح والمخدرات بأسوان ودمياط
كتب:
محمد بركات
11:53 ص | الإثنين 27 مايو 2024
وزارة الداخلية
شنّ قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن «أسوان - دمياط»، حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:
مديرية أمن أسوان
ضبط عدد (3) قضايا إتجار فى المواد المخدرة .. ضُبط خلالهم (8,200 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 580 قرص مخدر متنوع).. بحوزة (4 متهمين).
ضبط (4) قطع سلاح نارى.. عبارة عن (بندقية خرطوش – 3 فرد محلى "طلقتين").. تنفيذ 739 حكما قضائيا متنوعا.
مديرية أمن دمياط
ضبط عدد (4) قضايا إتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (7,100 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 6 كيلو جرام لمخدر البانجو – 9 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – كمية لمخدرى الهيروين والشابو).. وكذا عدد (4) قطع سلاح نارى عبارة عن (4 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة (5 متهمين "لـ 4 منهم معلومات جنائية").
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.