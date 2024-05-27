وزير الداخلية يستقبل نظيره الفلسطيني لتعزيز التعاون في القضايا الأمنية المشتركة

استقبل محمود توفيق وزير الداخلية اللواء، زياد هب الريح وزير الداخلية الفلسطيني، والوفد المُرافق له خلال زيارته لمصر.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء، أوجه التعاون بين وزارتي الداخلية في البلدين وأساليب تعزيزها، بالإضافة لآخر المُستجدات في القضايا الأمنية ذات الاهتمام المُشترك، حيث أعرب الوزير الفلسطيني عن تقديره لمكانة مصر الرائدة على الساحتين الإقليمية والدولية وجهودها المُستمرة لتقديم أوجه الدعم لمُساندة السلطة الفلسطينية، مؤكدا اهتمام بلاده بتعزيز آليات التعاون وتبادل الخبرات مع الأجهزة الأمنية المصرية في شتى مجالات العمل الأمني.

وأعرب محمود توفيق وزير الداخلية، خلال اللقاء عن ترحيبه بزيارة نظيره الفلسطيني للقاهرة، والتي تأتي في إطار العلاقات الأخوية والروابط التاريخية الوثيقة التي تربط بين شعبي وحكومتي البلدين.

كما أكد التزام وزارة الداخلية المصرية بتقديم أوجه الدعم والمُساندة لأجهزة الشرطة الفلسطينية، انطلاقا من الموقف المصري الداعم لأمن واستقرار الدولة الفلسطينية، مشيرا إلى ترحيبه بتطوير وتعزيز علاقات التعاون الأمني مع الجانب الفلسطيني، واستعداد الوزارة ومعاهدها التدريبية لاستقبال كوادر الشرطة الفلسطينية وتأهيلهم في مجالات العمل الشرطي، في إطار حرص الوزارة الدائم على مد جسور التواصل وتبادل الخبرات مع أجهزة الأمن العربية لدعم رسالة الأمن والاستقرار في الدول الشقيقة كافة.