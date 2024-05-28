وزير الأوقاف: خدمة ضيوف الرحمن واجبة و«التيسير» منهج نبوى راسخ وأصيل

عقد د. محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، لقاء بالأئمة والواعظات المرافقين لبعثة الحج لهذا العام، أكد خلاله أن صدق النية فى أداء هذه الرسالة أمر واجب، وأن مهمتهم خدمة ضيوف الرحمن فى المشاعر والمناسك المقدسة، لافتاً إلى أن التيسير على حجاج بيت الله منهج نبوى راسخ وأصيل فى مناسك الحج، فالحج قائم على السعة والتيسير، فما خُير رسول الله بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً، وكان أكثر ما يكون تيسيراً فى الحج حيث قال: «افعل ولا حرج». وأكد «جمعة» أن التيسير الذى نسعى إليه هو التيسير المنضبط بضوابط الشرع، المقرون بمدى القدرة والاستطاعة، إذ ينبغى أن يحرص المستطيع على أداء العبادة على وجهها الأكمل والأفضل، الذى يحقق لصاحبه أعلى درجات الفضل والثواب، وبما لا يصل إلى حد التهاون الذى يفرغ العبادة من مضامينها التعبدية الأصيلة السامية، وبحيث لا تنحصر همة الإنسان فى تتبع كل الرخص فى كل الأركان والواجبات وعلى كل المذاهب، إنما يأخذ من الرخص ما يقتضيه واجب الوقت وظروف أداء الشعيرة وموجبات التيسير.

فى سياق متصل، تبدأ قوافل مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف فعاليات التوعية بمناسك الحج بمطار القاهرة، فى إطار جهود الأزهر للتوعية وتنفيذاً لتوجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بتكثيف جهود التوعية خاصة الموسمية منها، كما أنتج المجمع فيديوهات قصيرة لشرح المناسك بشكل مبسط وواقعى، يتم عرضها فى صالات السفر داخل المطارات.

وأكد د. نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، أن قوافل التوعية ستعمل على استقبال أفواج حجاج بيت الله الحرام وتوعيتهم بمناسك الحج قبيل مغادرة أرض الوطن إلى الأراضى المقدسة، وذلك فى جميع المطارات والموانئ التى يسافر منها الحجاج، حيث تقوم القوافل التى تضم وعاظاً وواعظات الأزهر، ممن تم تدريبهم وتأهيلهم بشكل يلبى احتياجات الحجاج المعرفية، بالتوعية المباشرة داخل صالات المطار، حيث يتم تقسيم العمل حسب الرحلات المقرر انطلاقها على مدار 24 ساعة طول فترة سفر الحجاج إلى الأراضى المقدسة.

وأضاف «عيّاد» أن القوافل ستركز على العديد من محاور التوعية، ومن بينها فقه التيسير، وكيفية استغلال الرحلة المباركة فى طاعة الله، وبيان ضرورة الإخلاص فى القول والعمل، وأن ذلك من أهم أسباب قبول الحج، إضافة إلى شرح مناسك الحج وتوضيح أركانه ومبطلاته، والسنن المستحبة فيه، إلى غير ذلك مما يحتاج إليه الحاج خلال هذه الرحلة من الإحرام وحتى العودة إلى موطنه، موضحاً أن قوافل التوعية بمناسك الحج والعمرة ستشهد مشاركة واعظات الأزهر بجانب الوعاظ، لما تمثله مشاركتهن من أهمية للسيدات قبل سفرهن لأداء هذه الفريضة، وحاجتهن إلى الحصول على بعض المعلومات المرتبطة بالاحتياجات النسائية خلال أداء المناسك.