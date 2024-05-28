وزارة الأوقاف تنظم مبادرة تثقيفية للأطفال في الإسكندرية الجمعة

أعلن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، عن تنظيم مبادرة لقاء الجمعة التثقيفية للأطفال بالإسكندرية، بهدف تعزيز المعرفة والوعي لديهم.

الأوقاف تنظم مبادرة تثقيفية للأطفال

ويتضمن برنامج المبادرة ندوات تثقيفية ممتعة وتفاعلية تشارك فيها كبار الكتاب والشخصيات العامة والمبدعين، مع تخصيص جلسات خاصة للتواصل المباشر مع الأطفال.

ويشارك في الندوة الدكتورة شوق النكلاوي، مدرس أدب الطفل في كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة مطروح، التي ستقدم ورشة عمل تفاعلية للأطفال؛ لتعزيز مهاراتهم القرائية والإبداعية.

وعقب الندوات، يُقام عرض تربوي بالعرائس يهدف إلى تثقيف الأطفال بشكل مبتكر وتشويقي، فيما تُقام الفعالية في يوم الجمعة المقبلة، بعد صلاة الجمعة بمسجد الخالق البارئ بالمنتزة، بتنظيم مديرية الأوقاف بالإسكندرية.