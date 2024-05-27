وزير الأوقاف: عهد الرئيس السيسي عصر مثالي وذهبي للدعوة وعمارة المساجد

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن ما حدث من تطوير وافتتاح للمساجد في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي لم يحدث من قبل، مشيرا إلى أنّ عهد الرئيس السيسي عصر مثالي ذهبي للدعوة وعمارة المساجد، حيث تمّ افتتاح وتجديد 21 ألف مسجد بتكلفة 18 مليارا و400 مليون جنيه.

تطوير المساجد

وأضاف جمعة، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة استيضاح سياسة الحكومة بشأن حفظ مال الوقف وتنميته وإحلال وتجديد المساجد، أن تطوير مسجدي السيدة زينب وعمرو بن العاص لم يتم من قبل بهذا الإتقان، وبصورة شديدة الدقة، وكذلك مسجد الظاهر بيبرس الذي كان مهمل منذ الحملة الفرنسية، وتم تطويره بتكلفة تصل إلى 400 مليون جنيه.

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

وأشار الوزير إلى أنّ الباب مفتوح أمام القطاع الخاص؛ للمساهمة في تطوير المساجد بالتنسيق مع الدولة، ورجال الأعمال والمجتمع المدني يسهم إسهاما كبيرا في تطوير المساجد، وكذلك وزارة الآثار بالتعاون مع وزارة الأوقاف.

وتابع جمعة: «الوزارة ساهمت بنحو 12 مليون جنيه على تطوير مسجد الإمام الشافعي، والآثار تكلفت 258 مليون جنيه لترميم وتطوير قبة المسجد، وهناك مساهمة كبيرة من الآثارمع الأوقاف في تطوير المساجد خاصة الأثرية».

وأكد الوزير أنّ إذاعة القرآن اعتمدت أكبر عدد من القراء الجدد، مشيرا إلى أن الوزارة تتواصل مع الهيئة الوطنية لتطوير إذاعة القرآن الكريم بشكل مستمر.