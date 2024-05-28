مساعد وزير الخارجية الأسبق: عام استثنائي في علاقة مصر والصين

قال السفير علي الحفني، مساعد وزير الخارجية الأسبق والسفير السابق لمصر لدى الصين، إن توقيت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة الصين مهم للغاية، موضحا أن هذا العام استثنائي بالنسبة للعلاقات المصرية الصينية، مشيرا إلى أن هذا العام تحتفل كلا الدولتين بمرور 10 أعوام على ترفيع العلاقات لمستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

مرور 20 سنة على إنشاء منتدى التعاون العربي الصيني

وأضاف «الحفني»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج «الحياة اليوم »، المذاع على قناة «الحياة»، «نشهد ايضا مرور 20 سنة على إنشاء منتدى التعاون العربي الصيني الذي انطلق بالقاهرة في عام 2004، في مقر جامعة الدول العربية، مؤكدا على أن هذه الزيارة ثنائية في المقام الأول ولحضور هذه المناسبة وهي الذكرى الـ20 لإنشاء المنتدى.

تطابق بين الرؤية المصرية والصينية

وأشار إلى أن هذه الزيارة ستعطي فرصة للرئيسين المصري والصيني التشاور في العديد من القضايا وفي مقدمتها ما يحدث في قطاع غزة منذ شهر أكتوبر الماضي، موضحا أنه يوجد تطابق بين الرؤية المصرية والصينية فكل منها حذر من التبعيات ما يمكن أن يحدث من اتساع رقعة هذه الحرب.