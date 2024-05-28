بحضور الرئيس السيسي.. كل ما تريد معرفته عن منتدى التعاون العربي الصيني

بمناسبة انعقاد المؤتمر الوزاري العاشر لمنتدى التعاون العربي الصيني، وإعلان وزارة الخارجية الصينية حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والرئيس التونسي قيس سعيد، وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة إلى الصين، بداية من اليوم وحتى يوم 1 يونيو 2024 وذلك للمشاركة في المؤتمر.

وأكد المركز المصري للفكر والدراسات التحليلية، أن منتدى التعاون العربي الصيني تأسس يوم 30 يناير عام 2004، حينما أصدرت الصين وجامعة الدول العربية بيانا مشتركا بشأن تأسيس منتدى التعاون بين الصين والدول العربية، وفي يوم 14 سبتمبر من العام نفسه انعقدت الدورة الأولى للاجتماع الوزاري للمنتدى في مقر جامعة الدول العربية.

اتفاق الرؤى بين الصين والدول العربية

وأشار المركز إلى أن الرؤية الصينية اتفقت آنذاك مع نظيرتها العربية حيال أهمية إنشاء شراكة جديدة بين الصين والدول العربية في ظل الظروف التاريخية الجديدة، وذلك وفقًا لمجموعة من المبادئ التوجيهية، والتي تتمثل في تعزيز العلاقات السياسية على أساس الاحترام المتبادل وتعزيز التبادلات الاقتصادية الوثيقة بهدف التنمية المشتركة وتوسيع التبادلات الثقافية القائمة على التعلم المتبادل وتعزيز التعاون المشترك حول الشؤون الدولية سعيا إلى صون السلام العالمي ودعم التنمية المشتركة.

3 آليات تنظيمية رئيسية بالمنتدى

وأوضح المركز المصري للفكر والدراسات التحليلية، أنه في سبيل تنفيذ هذه المبادئ يتضمن المنتدى 3 آليات تنظيمية رئيسية، إذ يعد الاجتماع الوزاري هو الآلية الأولى الرئيسية، حيث يُعقد ضمن هذه الآلية اجتماع دوري على مستوى وزراء الخارجية والأمين العام لجامعة الدول العربية مرة كل سنتين في الصين أو بمقر جامعة الدول العربية أو في إحدى الدول العربية بالتناوب، ويبحث سبل تعزيز التعاون بين الصين والدول العربية في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، وتبادل الآراء حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وكذلك القضايا المهمة المطروحة في اجتماعات الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة، وتختص الآلية الثانية الممثلة في اجتماع كبار المسؤولين بالتحضير للاجتماعات الدورية لوزراء الخارجية وتنفيذ التوصيات والقرارات الصادرة عن الاجتماعات.

وأوضح المركز أن الآلية الثالثة تهتم بإنشاء مجموعة من الآليات الفرعية والمرتبطة بشكل رئيسي بمدى تطور العمل بين الجانبين العربي والصيني ضمن إطار المنتدى، ووصولاً إلى عام 2024، تم إنشاء 17 آلية فرعية في إطار المنتدى، تتضمن مجالات متعددة، بما في ذلك السياسة والاقتصاد والتجارة والاستثمار والطاقة والثقافة والعلوم والتكنولوجيا والصحة والإعلام والتواصل الشعبي والفكري.

دفع وتعزيز علاقات الشراكة العربية الصينية

كما أصدر المنتدى خلال هذه الفترة 85 وثيقة ختامية من الأنواع المختلفة، وأصبح آداة فعالة في دفع وتعزيز علاقات الشراكة العربية الصينية.

يشار إلى أن بيان الخارجية الصينية أكد أن القادة العرب الـ 4 سيحضرون افتتاح المؤتمر الوزاري العاشر لـ منتدى التعاون الصيني العربي الذي تستضيفه العاصمة بكين، وسيحضره الرئيس الصيني شي جين بينج، حيث سيجري الرئيس الصيني محادثات مع رؤساء الدول الـ 4 لتبادل وجهات النظر بشأن العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.