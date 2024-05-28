بوتين يحذر دول الناتو بسبب دعم أوكرانيا: لا تلعبوا معنا

هاجم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دول حلف شمال الأطلسي «الناتو» بسبب المقترحات الغربية حول السماح لكييف بتوجيه ضربات إلى الأراضي الروسية.

تحذير لدول الناتو

ونقلت «روسيا اليوم» تصريحات بوتين، خلال مؤتمر صحفي في ختام زيارته لأوزبكستان قائلًا: «دول الناتو خاصة في أوروبا والبلدان الصغيرة، يجب أن يفهموا بماذا يلعبون، يجب أن يتذكروا أن هذه عادة ما تكون دول ذات مساحة صغيرة، وكثافة سكانية كبيرة».

أكد بوتين أن روسيا تعلم بوجود مرتزقة غربيين في أوكرانيا، وأن المدربين العسكريين يتواجدون هناك تحت هذا الستار: «بالنسبة لاحتمال وجود مرتزقة في أوكرانيا، نحن نعرف ذلك جيدا ولا يوجد شيء جديد هنا وما يقوله العسكريون في أوكرانيا الآن عن احتمال ظهورهم، أنهم موجودون هناك منذ مدة طويلة ونسمع في الأثير تارة كلاما بالإنجليزية وتارة بالفرنسية أو البولندية، نعلم أنهم هناك».

دخول القوات الغربية إلى أوكرانيا

شددد بوتين على أن دخول القوات الغربية إلى أوكرانيا يعد تصعيدا وخطوة أخرى نحو الصراع في أوروبا والعالم بأسره، معتبرًا أن ذلك تصعيد وخطوة أخرى نحو صراع خطير في أوروبا والعالم.