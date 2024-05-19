الخارجية الروسية: مستقبل العالم بأسرة تحدده زيارة بوتين للصين

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين خطوة مصيرية تحدد مستقبل العالم بأسره، بحسب ما ذكرته وكالة «سبويتنك» الروسية.

مستقبل العالم

وأشارت زاخاروفا خلال مقابلة مع قناة «TVC» التلفزيونية إلى أن زيارة بوتين إلى الصين تمثل آفاقًا للمستقبل ليست لمدة قصيرة، بل تعد خطوات مصيرية ستحدد ليس فقط مستقبل المنطقة، بل أيضًا مستقبل العالم بأسره.

جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، علق الجمعة الماضية على الزيارة، معبرا عن قلق واشنطن بشأن تطور العلاقات بين موسكو وبكين ومواصلة مراقبتها عن كثب.

زيارة بوتين للصين

وزار بوتين الصين يومي 16 و17 مايو في زيارة رسمية، وكانت هذه أول زيارة خارجية يقوم بها رئيس دولة بعد إعادة انتخابه وتوليه منصبه رسميًا.

خلال اليوم الأول من الزيارة، تم التوقيع على حزمة كاملة من الوثائق حول التعاون بين البلدين، وقضى الرئيس بوتين اليوم الثاني في مدينة هاربن المعروفة بلقب موسكو الشرقية، حيث شارك في حفل افتتاح معرض إكسبو الروسي الصيني الثامن.