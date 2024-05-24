«بوتين» لزعماء دول إفريقيا: نرغب في بناء نظام عالمي عادل متعدد الأقطاب

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسالة لزعماء الدول الإفريقية، مؤكدا أن موسكو تولي أهمية خاصة لتعزيز العلاقات الودية مع الشركاء الأفارقة، حيث الرغبة في بناء نظام عالمي عادل متعدد الأقطاب يوحد الدول.

روسيا تولي أهمية خاصة لتعزيز العلاقات الودية مع الشركاء الأفارقة

ونقلت «روسيا اليوم» نص برقية تهنئة الرئيس الروسي لرؤساء الدول والحكومات الأفريقية بمناسبة يوم إفريقيا والمنشورة على موقع الكرملين الإلكتروني، وجاء فيها إن روسيا تولي أهمية خاصة لتعزيز العلاقات الودية مع الشركاء الأفارقة، مضيفًا: «نحن متحدون في الرغبة في بناء نظام عالمي عادل متعدد الأقطاب يقوم على المساواة الحقيقية وسيادة القانون الدولي، وخال من أي شكل من أشكال التمييز والإملاءات والضغوط والعقوبات».

وأشار بوتين إلى أن عقد القمة الروسية الإفريقية الثانية في سان بطرسبرج عام 2023 قد خلق الظروف لبناء تعاون مثمر ومتبادل المنفعة في مجموعة متنوعة من المجالات، معربًا عن ثقته في أن التنفيذ المستمر للخطط والاتفاقات التي جرى التوصل إليها نتيجة لهذا الاجتماع المهم المتعدد الأطراف يلبي المصالح المشتركة ويتماشى مع ضمان الاستقرار والأمن في القارة الإفريقية.